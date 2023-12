Sean 'Diddy' Combs foi acusado de agressão sexual por mais uma vítima, a quarta nas últimas semanas.

A mulher, cujo nome não foi revelado, abriu um processo no qual acusou Combs, o ex-presidente da Bad Boy Entertainment, Harve Pierre, e um terceiro indivíduo que não foi identificado de tráfico sexual e violação coletiva, que terá acontecido quando ela tinha 17 anos. Combs, agora com 54 anos, negou as acusações.

No processo obtido pela revista People, a mulher afirma que Pierre a abordou num lounge em Michigan e a convenceu a entrar num jato particular com ele e o terceiro homem mencionado na acusação rumo ao estúdio de gravação de Combs na cidade de Nova Iorque.

Assim que chegou, a vítima alega que teve acesso a drogas e álcool antes de ser "violentamente violada por um gangue", afirma o processo.

"Conforme alegado na denúncia, os réus atacaram uma adolescente vulnerável do ensino secundário como parte de um esquema de tráfico sexual que envolvia o uso de drogas e álcool e o transporte dela num jato particular para a cidade de Nova Iorque, onde ela foi violada coletivamente pelos três réus no estúdio do Sr. Combs", disse o advogado, Douglas H. Wigdor, em comunicado citado pela People. "A depravação desses atos abomináveis, de forma não surpreendente, marcou a nossa cliente para o resto da vida".

Diddy Combs negou as acusações em declarações ao mesmo meio de comunicação. "Basta. Nas últimas semanas fiquei sentado em silêncio e observei pessoas a tentarem assassinar o meu caráter, destruir a minha reputação e o meu legado", começou por dizer.

"Alegações repugnantes foram feitas contra mim por indivíduos que procuram um pagamento rápido. Deixem-me ser absolutamente claro: Não fiz nenhuma das coisas horríveis que estão a ser alegadas. Lutarei pelo meu bom nome, a minha família e pela verdade", concluiu.

De recordar que recentemente Cassie Ventura, 'ex' de Diddy Combs, acusou o ex-companheiro de crimes de violação, violência doméstica e abuso sexual.

Leia Também: Diddy Combs e Cassie Ventura chegam a acordo após acusações de violação