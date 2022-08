Diana Nicolau partilhou esta segunda-feira, dia 15 de agosto, imagens do assalto à sua autocaravana.

A atriz mostrou um dos vidros partidos do veículo ao qual chama, carinhosamente, Lorenza.

"Sim, os astros continuam a desafiar-me mas aqui não se desiste", escreveu Diana.

Mais tarde, a atriz que integra a novela da TVI 'Para Sempre' fez um outro desabafo, recordando uma das coisas que foi roubada na sequência deste assalto.

"Estou a tentar relativizar porque coisas são só coisas mas acordei triste porque me lembrei que também me roubaram o meu ukelele", pode ler-se, numa story do Instagram onde também é possível ver o instrumento em causa.

© Instagram/Diana Nicolau

© Instagram/Diana Nicolau

