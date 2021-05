Maria Vieira recorreu à sua página de Facebook na tarde desta quarta-feira, 5 de maio, para anunciar a sua candidatura à Assembleia Municipal de Cascais. A atriz, de 64 anos, seguiu os passos de Nuno Graciano e integra a lista do partido Chega, de quem partiu o convite.

"Chegou hoje o dia de anunciar publicamente a minha candidatura à Assembleia Municipal de Cascais pelo CHEGA. Foi com muito prazer e com grande orgulho que eu aceitei o convite para integrar o projeto liderado pelo João Rodrigues dos Santos para a Câmara Municipal de Cascais, esta terra que eu amo tanto, onde eu vivo há já mais de 40 anos e que eu conheço tão bem como as palmas das minhas mãos", lê-se na publicação.

Na mesma nota, a atriz realçou que é "um privilégio e uma honra" fazer parte de uma candidatura municipal cujo cabeça de lista é Diogo Pacheco de Amorim.

Antes de terminar, dedicou ainda algumas palavras ao líder do partido, André Ventura: "É verdade, eu 'Quero Que Este País Mude' e nestes últimos 5 anos, primeiro sozinha e depois de mão dada com o Dr. André Ventura e com todos os meus companheiros e companheiras do CHEGA, tudo tenho feito e tudo tenho dado de mim, para que ele mude efetiva e definitivamente. E acredito com grande convicção que este meu abraço a Cascais será o primeiro dia do resto dessa mudança que em breve se aplicará a todo o país.

Somos muitos. Somos cada vez mais. Somos CHEGA".

