Depois da SIC ter voltado a vencer as audiências no passado domingo, Rita Pereira recorreu às stories da sua página de Instagram para reagir a algumas notícias que deram conta de tal informação.

Numa publicação que fez nas stories da sua página de Instagram, a atriz falou mais precisamente da estreia de 'Hell’s Kitchen', novo programa de Ljubomir Stanisic na SIC, contra a segunda transmissão do 'All Together Now', de Cristina Ferreira, na TVI.

Uma mensagem onde 'defende' Cristina e a sua estação, afirmando que a SIC apenas venceu "por uns míseros 96 mil espectadores".

"O exagero de determinada imprensa na forma como divulgam as suas notícias é de rir. Sinceramente. Portanto, o 'Hell’s Kitchen' ganhou ao 'All Together Now' por uns míseros 96 mil espectadores e escrevem que a SIC 'cilindra e esgama' a TVI?! Oh bebés, vamos lá respirar fundo e perceber que isso é o que a Cristina Ferreira tem de likes num post. Menos, muito menos", escreveu.

