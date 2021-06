Cinco dias depois de Troian Bellisario e Patrick J. Adams terem anunciado a chegada da filha, o casal falou sobre o nascimento da bebé no parque de estacionamento do hospital.

Troian Bellisario deu à luz no banco de trás do carro do ator de 'Suits', como contaram esta quinta-feira, 10 de junho, no episódio do Podcast 'Katie's Crib' de Katie Lowe.

Na altura, Patrick J. Adams rapidamente correu para junto de um segurança para pedir ajuda e chamar a equipa médica enquanto a atriz de 'Pretty Little Liars' estava no carro a "gritar".

"Puxo as suas calças para baixo e a cabeça [do bebé] está logo ali", lembrou Patrick J. Adams. "Ele estava a corar", acrescentou Troian Bellisario.

O ator afirmou que "não havia tempo para pânico". "[Tudo] aconteceu no espaço de cerca de três minutos", destacou, referindo que "viu o pescoço" da bebé para ter a certeza que o cordão umbilical não estava à volta do mesmo e, depois de "maio um empurrão", nasceu Elliot.

"Assim que a viro de cabeça para baixo, ela começa a chorar e a gritar", continuou. E Troian acrescentou: "Eu só olho por cima do ombro, porque ainda estou de quatro... e vejo o Patrick a segurar nela de cabeça para baixo, e ela a chorar, então disse: 'Ela está viva. Esta está bem. Está a respirar'".

