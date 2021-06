Taryn Manning, de 42 anos, foi pedida em casamento pela namorada, Anne Cline, num restaurante na cidade do Panamá.

O site TMZ obteve um vídeo do momento em que tudo aconteceu.

Cline é vista em pé no palco em frente a um microfone, passando depois a ajoelhar-se diante do seu amor. O 'sim' chegou em seguida, com um beijo apaixonado de ambas.

Veja aqui o vídeo.

