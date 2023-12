A atriz Emmanuelle Debever tirou a própria vida depois no seguimento das acusações a Gerard Depardieu, que alegadamente a terá agredido sexualmente. A notícia está a ser avançada pela imprensa francesa.

Emmanuelle interpretou Louison no filme 'Danton' de 1982 ao lado de Depardieu. O jornal francês Liberation informou que a estrela morreu aos 60 anos.

Foi em junho de 2019 que a atriz usou o seu Facebook para acusar Gerard Depardieu. Emmanuelle publicou uma fotografia no set de 'Danton', no qual interpretava a mulher mais nova dele e relatou que os abusos aconteceram dentro de uma caravana. O ator negou as acusações.

A imprensa francesa avança que Emmanuelle terá morrido no passado dia 7 de dezembro, data em que um documentário sobre as alegações de Depardieu foi exibido no canal de TV France 2, intitulado 'Gerard Depardieu: The Fall of the Ogre'.

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545 (Número gratuito)

- 912 802 669 - 963 524 660

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020 - 915246060 - 969554545

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535

Todos estes contactos garantem anonimato tanto a quem liga como a quem atende. No SNS24 (808 24 24 24 - depois deve selecionar a opção 4), o contacto é assumido por profissionais de saúde. A linha do SNS24 funciona 24 horas por dia.