As publicações alusivas ao Carnaval estão em força no Instagram e houve mais uma atriz portuguesa a juntar-se à lista.

A protagonista é Andreia Dinis e na imagem, que remonta para os anos 90, aparece acompanhada pela irmã: "Feliz Carnaval. Partilho com vocês este tesourinho da década de 90. Eu e a minha irmã com as máscaras possíveis, feitas por nós mesmas. Bruxa e fada in the house".

Vale referir que a atriz é a que aparece vestida de bruxa.

