"Esta miúda de figurino trocado soma hoje 40 anos de estrada". Foi com estas palavras que a atriz Iolanda Laranjeiro começou a publicação onde assinala o seu aniversário, este sábado, dia 29 de junho.

A atriz recordou na sua página de Instagram uma fotografia da infância e acrescentou na legenda da publicação uma reflexão.

"O figurino da foto foi trocado pela mana. Os desenhos com que o colori e o filtro de sonho, são meus. De trocas em curvas, de sonhos em teimosias, entre ganhos e perdas, choros e sorrisos, tenho andado. Muitas das vezes corrido. Quase nenhuma delas, parado. Para o bem e para o mal", escreveu.

"Não sei de velocidade baixa. Sei pouco sobre desistir. Já me desiludi demasiado. Continuo a acreditar mais do que a conta devia deixar. Mas não quero que isso mude. Luto estoicamente para que assim seja", acrescentou.

"Faço 40 anos e nunca pensei este dia. Ainda bem, porque se o tivesse feito, teria sido sempre, seguramente, diferente do que hoje é. Brindo ao bom que isso tem. Brindo duplamente ao que custa disso. Duplamente para que chegue para o que custa e sobre para o que desejo", continuou.

"A minha filha é, sem sombra de dúvida, a melhor prenda que estes 40 me deram. É o símbolo máximo do que mais amo nesta vida: as Pessoas que valem a pena. E, felizmente, conheço várias e essas valem tudo a pena na minha vida. Elas sabem quem são. Da família aos amigos. A minha religião é essa: o Amor. E amo muito. Que enquanto amarmos, a vida conta", partilhou.

"Tenho espaços em branco neste dia. Eles e todos sabem quem são. Não pensei que assim seria. Assim é. Um brinde ao amor que lhes tenho e ao que eles me deram, cada um à sua maneira, no seu tempo e espaço. Enquanto eu for viva, eles viverão também", desabafou, lembrando a morte dos pais. "Aos que continuam por cá, que aproveitemos mais, que nos amemos mais, que sejamos mais vezes esses instantes em que vivemos e não só existimos", disse de seguida.

"O figurino será sempre um pouco diferente do que se poderia esperar. O coração bem pintado no sítio certo. Sonhos em riste. O resto, vamos escrevendo juntos. Obrigada a quem faz parte desta estrada, que é a minha. A nossa. Porque a minha será sempre isso: a dos que são em mim. Enquanto eu existir, seremos Eternos e Invencíveis. Como o Amor. E creio que pouco mais interessa", rematou.

De recordar que Iolanda Laranjeiro é mãe de uma menina, Simone, fruto do casamento terminado com Marcantonio Del Carlo.

