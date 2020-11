A atriz Melissa Gilbert realizou mais uma cirurgia à coluna recentemente, como destacou na sua página de Instagram. Uma operação que foi muito bem-sucedida.

A estrela de 'Little House on the Prairie', de 56 anos, atualizou os fãs sobre o seu estado de saúde esta quinta-feira. "A cirurgia foi um grande sucesso", começou por dizer aos fãs no fim de semana.

"Agora estou concentrada na recuperação e em permanecer livre da Covid", acrescentou, agradecendo ainda todo o carinho recebido.

"Obrigada a todos pelo vosso amor, apoio e orações. Envio muito amor de volta para todos", rematou.

Entretanto, depois de ter viajado para a Califórnia para ser submetida à referida cirurgia, a atriz já está de regresso a Nova Iorque, como revelou na mesma rede social, esta segunda-feira.

