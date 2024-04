Ficou conhecida pela participação na série 'The Young and the Restless'.

Marla Adams morreu na passada quinta-feira, dia 25 de abril, aos 95 anos. A informação foi confirmada pela People junto de fonte próxima. A atriz ficou conhecida pela participação na série 'The Young and the Restless', na qual deu vida à personagem Dina Abbott Mergeron. Adams deixa dois filhos, dois netos e um bisneto.