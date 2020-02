Foi através das redes sociais que a atriz Maria Bello partilhou com os fãs o noivado com a chef francesa Dominique Crenn.

"Quão linda é a minha futura mulher? Sim, eu disse 'oui' e ela disse 'yes'. Acredito que vivendo como seres livres inspiramos os outros a serem também", escreveu nas suas redes sociais.

Por sua vez, também Dominique se mostrou encantada com este momento: "Tão lindo e poderoso quando o amor vem na nossa direção. Ela disse sim!! Sou uma sortuda".

Ao Entertainment Tonight, o casal revelou que o pedido de casamento aconteceu em dezembro, em Paris.

Este não é o primeiro casamento de Maria Bello, a atriz foi casada com Dan McDermott, com quem teve um filho, Jackson, de 18 anos. Após a separação, em 2006, envolveu-se com a melhor amiga, Clare Munn, e em 2013 assumiu a sua homossexualidade em entrevista ao New York Times.

Leia Também: O amor esteve no ar na passadeira vermelha dos Óscares