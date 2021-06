Construída em 2016, esta residência clássica conta com uma discreta fachada branca, localiza-se em Hancock Park, um dos bairros mais procurados em Los Angeles.

A área é das zonas mais ricas e antigas de toda a cidade. Muito próximo de Hollywood, o bairro ostenta mansões dos anos 20, inseridas em belos jardins e com uma excelente envolvente de comércio em Wilshire Boulevard.

Veja as fotos:

Esta propriedade de design moderno tem cerca de 306 metros quadrados de espaço de habitação total, com quatro quartos, seis casas de banho, uma sala de jantar separada, uma garrafeira, um quarto para animais domésticos com entrada separada e uma cozinha em open space adjacente à sala de estar.

Além da lareira em mármore cinzento-claro, a sala de estar também dispõe de um baloiço de madeira com cordas de bastão, o que acrescenta um toque descontraído à propriedade.

Uma porta de grandes dimensões, envidraçada e com uma ombreira preta dá acesso ao jardim, onde existe uma piscina e uma grande cabana com um pequeno bar. O design interior conjuga o estilo industrial de West Coast com a elegância clássica das casas de madeira de Nova Inglaterra.

A cozinha em open space ao estilo bistro ostenta um mármore italiano de Carrara, assim como uma bonita ilha que oferece espaço para socializar com amigos e família graças às várias opções de assentos.

Fonte: Engel & Völkers