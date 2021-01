Depois de ter assumido publicamente a relação com Ian Hock, Eva Amurri decidiu 'presentear' os fãs com a primeira fotografia em que aparece ao lado do companheiro.

Embora na semana passada estivesse hesitante em partilhar uma foto com o novo amor - uma vez que não é uma figura pública -, parece que este fim de semana acabou por não resistir em mostrar ao mundo o namorado.

Uma fotografia a preto e branco que foi publicada na sua página de Instagram. Veja na galeria.

Numa publicação feita na segunda-feira, a atriz, filha de Susan Sarandon, contou que algumas pessoas estavam a confundir o namorado com outro chef que também se chama Ian Hock.

"Não posso imaginar o quão confuso deve ter sido para ele, mas tinha pessoas a enviar-me mensagens com fotos de uma pessoa que eu nunca vi e a perguntar se era ele", disse.

