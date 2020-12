A atriz que fez a dobragem de Pocahontas no filme da Disney, Irene Bedard, foi detida duas vezes em três dias, adianta o Page Six.

Na primeira vez, no passado sábado, as autoridades foram chamadas a casa do ex-marido da artista, e esta foi, alegadamente, acusada de violência doméstica. Os polícias disseram que encontraram a atriz, de 53 anos, com um cinto na mão, e que esta estava alterada.

O ex-marido disse às autoridades que testemunhou Bedard a gritar com o filho, de 17 anos. Um dos polícias que esteve no local escreveu que o filho da atriz disse que "a mãe é uma boa pessoa quando não está embriagada".

As autoridades também alegaram que Irene resistiu à detenção. O filho recusou-se a fazer queixa contra a mãe, mas esta foi na mesma multada por violência doméstica, agressão, conduta desordeira, resistência à detenção e por danos causados à viatura da polícia.

Poucos dias depois, a artista foi novamente detida num hotel onde terá assediado o funcionário que estava na recepção. De acordo com o relatório, a atriz parecia estar novamente alterada e foi multada de novo por conduta desordeira.

Leia Também: Após ser hospitalizado, Ljubomir Stanisic regressa ao protesto