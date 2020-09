Danna Paola, atriz, cantora e modelo mexicana de 25 anos, uma das estrelas de "Elite", série distribuída pela plataforma digital Netflix, gravou um dueto com o cantor e compositor britânico de ascendência libanesa Mika. "Me, myself", uma canção em inglês e em espanhol, fala do fim de uma história de amor e é apresentada ao vivo amanhã à noite no espetáculo "I love Beirut", uma iniciativa solidária do artista inglês que pretende angariar fundos para a Cruz Vermelha Libanesa e para a associação Save the Children.

"É uma loucura recordar que, há dois anos, num dos momentos mais negros da minha vida, me saiu esta canção. Estava, então, longe de saber que esta seria a última lágrima que derramaria para poder drenar uma emoção que me destruía por dentro", desabafou Danna Paola nas redes sociais. "Era só um presente para mim, uma lembrança de que, primeiro, tinha de me amar a mim para, depois, poder amar quem viesse a entrar na minha vida", desabafou a Lucrecia Montesinos Hendrich de "Elite".

"Apesar de continuar com as asas partidas, sinto-me livre e posso voar", confessa a cantora, que desde 2001 já lançou cinco álbuns de originais. "É um sonho antigo que acabo de ver realizado e este meu amigo, que tanto admiro, conseguiu converter esta canção em algo mais mágico do que aquilo que ela já era para mim", elogia. Danna Paola é, a par da cantora australiana Kylie Minogue, do cantor e compositor americano Rufus Wainwright, da atriz e produtora mexicana Salma Hayek, da cantora e compositora italiana Laura Pausini e da atriz e realizadora francesa Fanny Ardant, uma das estrelas do espetáculo benemérito "I love Beirut".

Filha de José Rivera Arellano, antigo cantor do grupo Los Caminantes, Danna Paola tinha apenas quatro anos quando foi selecionada, num casting, para "Plaza Sésamo", a versão mexicana do programa infantil "Rua Sésamo". Um ano dois, em 2000, foi convidada a participar na telenovela mexicana "Rayito de luz". A partir daí, nunca mais parou. Em 2004, fez sucesso na série "Amy, la niña de la mochila azul". Em janeiro de 2018, a participação em "Elite" obrigou-a a mudar-se para Madrid, capital de Espanha.