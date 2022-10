Georgie Henley viveu um período de grande visibilidade quando em 2005 integrou o elenco do popular filme 'Crónicas de Nárnia'’. Agora, passados 17 anos, a atriz volta a dar que falar ao contar os pormenores da luta que travou contra um grave problema de saúde.

A jovem artista revelou no Instagram que quando tinha cerca de 18 anos contraiu Fasciíte Necrotizante, uma infecção bacteriana rara que pôs a sua vida em risco. "Quase me tirou a minha vida e causou estragos em todo o meu corpo", relatou na rede social.

"Para evitar a amputação da minha mão e braço esquerdos fiz uma cirurgia invasiva extenuante e, posteriormente, uma extensa cirurgia reconstrutiva que resultou numa série de enxertos de pele e cicatrizes", acrescentou.

As cicatrizes de que Georgie fala foram escondidas pela própria durante vários anos por medo que lhe custassem trabalhos na área da representação. "Nos últimos nove anos tenho vindo a falar abertamente sobre as minhas cicatrizes na minha vida pessoal, mas escondi-as inteiramente em qualquer contexto profissional, usando pensos ou coberturas, maquilhagem no set e no palco, mangas compridas sempre que sou fotografada e calças para que pudesse colocar a minha mão no bolso", enumerou ainda.

Leia Também: Ryan Reynolds mostra fotografias "do melhor aniversário de todos"