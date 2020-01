A atriz Mollie Fitzgerald, conhecida pela sua participação no filme 'Capitão América: O Primeiro Vingador', terá sido presa esta terça-feira no Kansas, EUA, por alegadamente ter assassinado a sua mãe.

A detenção terá ocorrido depois de a polícia no dia 20 de dezembro ter encontrado a mãe da atriz, Patrícia, de 68 anos, sem vida e com sinais de que teria sido esfaqueada. Mollie encontrava-se no local com ferimentos ligeiros.

A atriz encontra-se agora detida sob a fiança de 500 mil dólares, informa o site TMZ.

