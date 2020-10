Mena Suvari prepara-se para ser mãe pela primeira vez, fruto do casamento com Michael Hope. A atriz, de 41 anos, confirmou a boa-nova através de uma publicação que fez na sua página de Instagram.

Ao mostrar a 'barriguinha', a atriz de 'American Pie' disse: "O maior e mais precioso presente chegou até nós. No meio de todos os traumas, de todas as lutas, de todas as dúvidas, o nosso anjinho escolheu-nos. Nunca terei palavras suficientes para descrever o meu amor por esta linda alma que está a entrar nas nossas vidas, mas nunca vou parar de tentar dar-lhe a melhor vida possível".

Na mesma publicação, a celebridade afirmou que ter um bebé é "tudo o que sempre quis".

