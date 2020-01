Instalou-se a polémica entre Dove Cameron e Ryan McCartan. Em causa estão declarações que o seu antigo noivo deu nas suas redes sociais depois de ter sido questionado por uma fã sobre qual o momento que mais o deixou orgulhoso de si mesmo.

Com isto, McCartan não se inibiu de afirmar: "Num período de duas semanas, a minha noiva traiu-me e deixou-me".

Apesar de não ter mencionado o nome de Dove, ficou evidente que se tratava da atriz da Disney. Algo que parece não ter passado despercebido à própria.

Os fãs acreditam que uma publicação enigmática que Dove fez no Twitter serviu de resposta à acusação do 'ex'. "Quando uma pessoa tóxica deixa de conseguir controlar-te, começa a tentar controlar o que os outros pensam sobre ti", lê-se.

Vale referir que Dove Cameron e Ryan McCartan começaram a namorar em 2013 e ficaram noivos abril de 2016. Em outubro do mesmo ano deu-se o término.

