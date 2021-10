A atriz Cynthia Harris, popular pela participação na sitcom 'Mad About You', morreu no passado domingo, 3 de outubro, aos 87 anos.

A família anunciou a perda, mas não adiantou quais as causas da morte. Sabe-se que a artista perdeu a vida em Nova Iorque.

Além de atriz, com um percurso consolidado também na Broadway, Cynthia Harris criou em 1993 a Actors Company Theater, da qual era diretora.

Leia Também: Morreu o padre Vítor Feytor Pinto. Tinha 89 anos