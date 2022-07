Chelsea Handler, de 47 anos, está separada de Jo Koy, notícia que chega antes de celebrarem o primeiro ano de namoro.

Na noite de segunda-feira, a estrela de 'Chelsea Lately' partilhou um vídeo onde aparece com o agora 'ex', de 51 anos, e que foi gravado anteriormente. "É com o coração pesado que anuncio que decidimos em conjunto que o melhor é fazermos uma pausa na nossa relação", partilharam.

"Ser amada pelo Jo Koy foi um dos maiores presentes da minha vida", disse ainda a atriz. Veja a publicação na íntegra:

Leia Também: Atriz e comediante Chelsea Handler processa marca por quebra de contrato