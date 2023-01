Carey Mulligan, estrela de 'Promising Young Woman', prepara-se para ser mãe do terceiro filho, fruto do casamento com Marcus Mumford.

A notícia foi confirmada pelo representante da artista à People, este sábado, depois de Carey ter passado pela passadeira vermelha dos American Film Institute Awards na sexta-feira. De referir que a atriz esteve no evento a apoiar o seu mais recente filme, 'She Said'.

Para a ocasião, Carey Mulligan, de 37 anos, escolheu um vestido preto com uma capa e sapatos de salto alto da mesma cor. Veja algumas imagens na galeria.

A atriz e o marido, de 35 anos, ficaram noivos em 2011, cinco meses depois de terem começado a namorar. O casamento chegou no ano seguinte, com cerca de 200 convidados.

Em 2015, o casal deu as boas-vindas ao primeiro filho, Evelyn Grace, agora com 7 anos. Dois anos depois chegou Wilfred, que atualmente tem cinco anos.

