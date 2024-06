Joanne Froggatt, que interpreta Anna Bates em 'Downton Abbey', prepara-se para ser mãe pela primeira vez.

Esta terça-feira, dia 25 de junho, a atriz, de 43 anos, confirmou que está à espera do primeiro filho ao exibir a barriga de grávida na passadeira vermelha do Into Film Awards, que decorreu no Odeon Luxe Leicester Square, em Londres.

Joanne Froggatt escolheu para a ocasião um vestido vermelho com alças finas que não deixava passar despercebida a gestação. Veja as fotografias da galeria.

