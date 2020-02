Assim como as muitas celebridades brasileiras, Camila Pitanga também tem aproveitado ao máximo as comemorações do Carnaval no Brasil. Ainda na madrugada desta segunda-feira, dia 24 de fevereiro, a atriz juntou-se às escolas de samba do grupo especial do Rio de Janeiro para o desfile.

Um momento que foi registado pela namorada da atriz, Beatriz Coelho, que fez questão de partilhar tudo no Instagram, onde se declarou a Camila.

"Eu amo tanto esta mulher que me levou para Sapucaí pela primeira vez", disse Beatriz na legenda de uma imagem da companheira.

