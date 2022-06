Os mais distraídos podem não estar recordados, mas Cristiano Ronaldo namorou com uma atriz britânica na época em que representou pela primeira vez o Manchester United.

Falamos de Gemma Atkinson, de 37 anos, que agora decidiu tornar públicos novos pormenores sobre o romance.

A atriz lembrou um dos primeiros encontros com CR7. "Fomos para minha casa, bebemos chá e vimos 'Only Fools And Horses'", disse em declarações à rádio Key 103, explicando que o jogador era na época um grande fã da série.

O namoro, que teve início em 2007, não durou mais do que alguns meses. Após a rutura, Gemma Atkinson diz ter recebido várias propostas para falar publicamente sobre CR7.

"Quando nos separámos, ofereceram muito dinheiro para falar sobre ele", admitiu, assegurando que nunca o quis fazer.

Tal como Cristiano Ronaldo, que vive uma vida feliz ao lado de Georgina Rodríguez, Gemma está plena no que toca ao amor. A atriz está atualmente noiva de Gorka Marquez, com quem teve uma filha em comum, Mia, de dois anos.