José Condessa foi nos últimos tempos alvo de um rumor que poderia beliscar a sua relação com Bárbara Branco. A viver no Brasil, onde está a gravar uma nova novela, 'Salve-se Quem Puder', o ator português viu a imprensa especular sobre um possível romance com uma colega de elenco.

José foi fotografado ao lado de Juliana Paiva durante um passeio e assim começou a especulação. Pronto a defender a sua relação depois de as notícias terem chegado a Portugal, este esclareceu que Juliana é apenas uma amiga. Declarações que foram agora confirmadas pela própria.

"O Zé, vocês vão nos ver muito mais vezes juntos. Não só eu sozinha com o Zé, mas todo mundo [restantes atores e equipa de produção] acolheu muito ele. Ele é um ator português que está a fazer o seu primeiro trabalho no Brasil, e nós acolhemo-lo", referiu Juliana em declarações ao Jornal Extra.

Recorde-se que a atriz brasileira e José Condessa são par romântico na novela 'Salve-se Quem Puder'.

Leia Também: Teresa Guilherme substituiu Júlia Pinheiro devido a agenda sobrecarregada