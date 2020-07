A atriz brasileira Mariana Rios usou as suas redes sociais no início do mês de julho para anunciar aos seus seguidores que aguarda a chegada do seu primeiro filho. Na época, a atriz até mostrou pela primeira vez a sua barriguinha.

Agora, Mariana voltou às redes sociais mas para partilhar com os fãs uma trágica novidade. O coração do seu bebé deixou de bater, a estrela das novelas brasileiras sofreu um aborto espontâneo.

"Meu filho, recebi-te dentro de mim com todo o meu amor. O teu coração que batia acelerado e forte, de repente parou. Precisaste de partir e não me sinto no direito de questionar a decisão de Deus. Apenas aceito e confio que tudo o que acontece é para o nosso bem. Só quem passou por isso é capaz de mensurar a dor que estou a sentir", começou por escrever, mostrando-se de coração partido.

"Foste muito amado a cada segundo em que aqui estiveste e serás sempre. Espero-te de coração aberto se desejares voltar, sentindo-te preparado. Obrigada, meu Deus, pela oportunidade de poder cuidar desse espírito o tempo em que ele precisou de mim. E fico aqui com a certeza de que o momento certo virá, se for a Sua vontade", acrescentou ainda.

Eis abaixo a publicação completa:

