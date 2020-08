Maitê Proença confessou que foi diagnosticada com Covid-19 logo no início da pandemia, contudo não revelou o sucedido pelo facto da sua filha estar grávida na época. As revelações foram feitas durante uma conversa com Cacau Hygino, na sua conta de Instagram.

"Lá no início da pandemia, fiz um exame que deu positivo. Eu não podia contar para ninguém, porque não queria que chegasse na Maria porque o bebé ainda não tinha virado. E eu sabia que, se ela ficasse tensa, a barriga ficaria tensa e o bebé não vira às vezes por causa por conta disso, da tensão", explicou.

"Então, pensei: ‘se eu contar para alguém vai chegar nela. Eu tenho que aguentar firme, posso morrer sozinha que ninguém vai saber’”, acrescentou, dando conta que esta não foi uma tarefa fácil pois teve de lidar com os sintomas intensos da doença sozinha.

Por causa disso, a atriz brasileira sublinha que ainda hoje evita visitar a neta pois tem medo de alguma forma lhe transmitir o vírus.

