A atriz e apresentadora brasileira Fernanda Paes Leme está noiva. Novidade que anunciou esta terça-feira, depois de ter assumido publicamente a relação com Victor Sampaio no início de 2021.

"E do nada", escreveu na legenda da publicação que fez no Instagram, tendo acrescentado às palavras algumas imagens em que aparece com o anel de noivado.

Após a partilha, rapidamente começou a receber mensagens dos seguidores e amigos que se mostraram 'derretidos' com a novidade e deram os parabéns ao casal.

