Morreu a atriz Anna Karen. A notícia é avançada pelos meios de comunicação internacionais, que dão conta de que a artista perdeu a vida na sequência de um trágico incêndio em sua casa. Tinha 85 anos.

As equipas do corpo de bombeiros de Londres chegaram à residência pouco depois das 22h30 da noite de ontem. As chamas forma controladas uma hora depois, mas a atriz acabou por não resistir.

"Estamos absolutamente horrorizados com as notícias sobre a Anna", reagiu a família da atriz, que ficou conhecida por dar vida a Olive em 'On the Buses', nos anos 1970.

As causas do incêndio permanecem por apurar, mas estão agora a ser investigadas pelas autoridades.

