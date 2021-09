Muitos filmes e séries de televisão são baseados em histórias da vida real e incluem, é claro, cinebiografias. Ao longo dos anos, atores representaram vários indivíduos e contaram as suas incríveis histórias no pequeno e no grande ecrã.

Desde desportistas lendários a líderes políticos e pessoas comuns com uma grande história de vida já vimos de tudo.

Para alguns desses papéis, os atores tiveram o privilégio de trabalhar com a pessoa que estavam a interpretar e, nesta galeria, mostramos-lhe fotos deles juntos.

