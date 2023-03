Conhecida pelas suas personagens divertidas e muito complexas, 'The Office' deixa saudades a todos aqueles que acompanharam as suas nove temporadas.

Dez anos depois do fim da série da NBC, três dos atores do elenco juntaram-se e a foto, partilhada nas redes sociais, deixou os fãs em êxtase.

Jenna Fischer, que na série americana deu vida à personagem Pam Beesly, mostrou-se ao lado de Angela Kinsey, que interpretou Angela Martin, e de Steve Carrell, o eterno Michael Scott.

Os fãs, com recurso à caixa de comentários, imploraram pelo regresso da série, sendo que alguns deles lançaram o rumor de que este encontro poderia vir a significar que em breve poderá existir uma nova temporada.

Ainda assim, a fotografia foi utilizada para promover o podcast Office Ladies, onde as atrizes Jenna e Angela falam com colegas do elenco de 'The Office'.