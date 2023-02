A série 'Peaky Blinders' estreou em 2013 e o episódio final foi para o ar no ano passado. Um trabalho que tem como protagonista a personagem Tommy Shelby, interpretada por Cillian Murphy, mas não é este ator que tem um familiar no elenco.

Tratam-se de dois atores que no pequeno ecrã fazem de primos, mas na vida real também têm laços familiares. Falamos de Finn Cole - que dá vida a Michael Gray - e de Joe Cole - que interpreta John Shelby. Fora das câmaras, os atores são irmãos.

Aliás, de acordo com o Mirror, Finn Cole conseguiu a audição para Michael Gray com a ajuda do irmão.

Surpreendido? Veja algumas imagens de ambos na galeria.