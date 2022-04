Os atores Allison Williams e Alexander Dreymon deram as boas-vindas a um menino que se chama Arlo. O bebé nasceu no inverno do ano passado, como confirma agora o Page Six.

Recentemente, a família foi vista de férias com os entes queridos, nas Bahamas, segundo a People.

"Pareciam estar muito felizes e apaixonados", disse uma fonte à revista, acrescentando que Allison Williams foi vista a usar o que parecia ser um anel de noivado. Informação que não foi confirmada até à data.

