A família de Tom Welling prepara-se para aumentar. Durante o episódio desta terça-feira, 12 de janeiro, do podcast 'Inside of You', o apresentador Michael Rosenbaum revelou que o ator e a mulher, Jessica Rose Lee Welling, estão à espera do segunda filho.

A dada altura, Michael deu os parabéns a Tom por ter "outro filho a caminho". Inicialmente, o ator fez-se desentendido, mas Michael mais tarde insistiu que foi Jessica quem partilhou a notícia.

Até ao momento, não se sabe mais detalhes sobre o bebé, como o sexo ou a data prevista do parto.

Recorde-se que Tom e Jessica já são os pais de Thomson Wylde Welling, de dois anos.

