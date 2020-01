Stephen Amell sofreu um ataque de pânico enquanto gravava o podcast 'Inside You', juntamente com Michael Rosenbaum. O incidente aconteceu em dezembro, mas apenas foi revelado agora com a publicação do episódio.

Segundo o Page Six, a sinopse refere que o ator, de 38 anos, teve de "abandonar a gravação sem precedentes", regressando mais tarde "com enorme coragem para falar sobre a sua saúde mental".

A gravação foi terminada semanas depois e Amell revelou que recebeu ajuda médica em casa e foi acalmado com terapia intravenosa.

"Estava a tremer e adormeci profundamente. Estava totalmente fora de mim", frisou.

Stephen Amell afirmou ainda que os ataques de pânico desenvolveram-se na reta final das gravações da série 'Arrow'. O ator protagonizou Oliver Queen durante oito anos e o ritmo de trabalho fez com que "não tivesse tempo para si mesmo".

"Diverti-me [a fazer a série], mas estava lá por dinheiro", rematou.

Leia Também: Ozzy Osbourne quebra silêncio sobre batalha contra a doença de Parkinson