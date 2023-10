Ricardo Merini, ator e modelo brasileiro de 37 anos, está desaparecido há seis dias. Foi visto pela última vez no último sábado, dia 21 de outubro, no bairro Bela Vista, em São Paulo, Brasil.

Os amigos do artista têm apelado por informações através das redes sociais, embora até ao momento não se saiba nenhum dado relevante para a investigação. As autoridades continuam as buscas por Ricardo.

O ator participou em três curtas-metragens e numa peça de teatro, mas foi como modelo que começou por se tornar publicamente conhecido.

Leia Também: Morreu o ator e pugilista Cedric 'Beastie' Jones. Tinha 46 anos