Morreu o ator e pugilista Cedric 'Beastie' Jones. Tinha 46 anos. A notícia foi confirmada pela empresa do artista, a Beastie Boxing, no Instagram.

"O Cedric era um pai amoroso, um marido dedicado, um filho, irmão e líder cuidador, e um amigo incrível que inspirava as pessoas", lê-se numa publicação no Instagram.

"Ele queria realmente que toda a gente se tornasse na melhor versão de si mesmo. Ele era uma dádiva", nota-se ainda.

Embora as causas do falecimento não tenham sido reveladas, o The Daily Mail dá conta que a morte foi repentina.

Note-se que o ator apareceu em projetos como 'The Terminal List', 'The Magnificent Seven', 'Southpaw', 'Princess of the Row' e 'Marshall County'.

Mais recentemente, integrou o elenco do filme 'Emancipation', em 2022, trama protagonizada por Will Smith.

