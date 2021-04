Noel Clarke revelou que irá procurar ajuda profissional num pedido de desculpas que fez pelo facto das suas ações terem afetado algumas pessoas.

Apesar de ter negado quaisquer atos de assédio sexual dos quais foi acusado, o ator notou que esta polémica na qual se viu envolvido o fez perceber os seus erros do passado.

"Nego veemente qualquer conduta errada de cariz sexual ou criminal. As recentes notícias, contudo, fizeram-me perceber que algumas das minhas ações afetaram pessoas de maneira que não pretendia ou que não me apercebi. A esses indivíduos, peço desculpa. Irei procurar ajuda profissional para me educar e mudar para melhor", notou.

Recorde-se que as acusações contra o ator de 'Doctor Who' surgiram na sequência de uma reportagem publicada pelo jornal The Guardian baseada no testemunho das alegadas vítimas. Ao todo terão sido 20 mulheres.

