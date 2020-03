O ator Miguel A. Nunez Jr. está a ser acusado de roubar comida num supermercado em Los Angeles. O episódio aconteceu na passada semana, num dos estabelecimentos da rede Ralphs, adianta o TMZ.

De acordo com a publicação, no momento do pagamento, o cartão da estrela de 'Juwanna Mann' (2002) foi recusado e este decidiu abandonar o local sem pagar.

Dias mais tarde voltou ao estabelecimento, mas foi impedido de entrar e a segurança chamou a polícia. Dada a pandemia da Covid-19, Miguel A. Nunez Jr. não foi detido porque se tratou de um delito menor, mas teve de pagar uma coima.

Leia Também: Revoltada, Elma Aveiro defende Cristiano Ronaldo de insultos