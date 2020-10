O casamento do conhecido ator de novelas mexicanas, Armando Torrea, está a dar que falar mas não pelos melhores motivos. No passado dia 3 de outubro, o artista celebrou a sua união com Laura Pérez numa festa de arromba, onde nenhuma das recomendações de segurança em relação à pandemia foi respeitada.

Nos dias seguintes à cerimónia, informa a imprensa internacional, vários convidados começaram a apresentar sintomas do novo coronavírus.

Feitos os testes percebeu-se que mais de um terço das pessoas que estiveram presentes, ou seja mais de 100, acabaram por ser infetadas.

