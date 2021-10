Mario Lopez mostrou-se sem camisola durante o dia em que completou 48 anos, este domingo, 10 de outubro.

A estrela de 'Saved By the Bell' publicou no Instagram um vídeo onde aparece durante um treino, no ginásio.

"Hoje faço 48 anos. Ainda me sinto forte", começou por dizer no vídeo que pode ver na galeria. "A idade não é nada mais além de um número", afirmou.

Leia Também: Vin Diesel visto em tronco nu num iate de luxo em Itália