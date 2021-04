Josh Lucas encontrou um novo amor e mantém uma relação com a modelo Rachel Mortenson.

Uma informação que é avançada pelo Page Six, que conta ainda que o casal ter-se-á conhecido durante a pandemia e tornou-se inseparável.

Um romance que o ator não esconde dos olhos públicos, tendo publicado no Instagram um vídeo gravado por Mortenson onde aparece a preparar uma refeição.

Além disso, também partilhou uma fotografia em que recorda uma das galas dos Óscares à qual Mortenson fez questão de comentar: "Depressa para casa".

Recorde-se que Josh Lucas esteve anteriormente casado com Jessica Ciencin Henriquez, com quem divide um filho, Noah, de oito anos. Josh e Jessica deram o nó em 2012, mas o pedido de divórcio chegou em 2014. Durante a pandemia, o ex-casal ter-se-á voltado a juntar, mas a relação acabou quando o ator, supostamente, traiu a mãe do filho.

Leia Também: Rita Ora vive romance com realizador neozelandês