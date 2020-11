José de Abreu, de 74 anos, revelou na noite desta quinta-feira, 12 de novembro, que quer candidatar-se à Presidência do Brasil em 2022. Um comunicado que foi partilhado na sua página de Twitter.

"Comunico aos companheiros, amigos, seguidores e jornalistas que comecei a conversar com políticos, empresários e colegas com vista ao lançamento de minha candidatura a Presidente da República em 2022. 'Um global de esquerda contra um global de direita'", escreveu na rede social.

Após as palavras do ator brasileiro, foram muitos os seguidores que mostraram o seu apoio. Manifestações que o artista fez questão de agradecer.

"Gente: muito feliz por estarem a apoiar a minha pré-candidatura! Mas agora é hora de nos concentrarmos na eleição para prefeitos e vereadores do PT. Com exceção de Guilherme Boulos, do PSol, em São Paulo, e Manuela D'Ávila, do PCdoB, em Porto Alegre. Mas sempre a votar em vereadores do PT", disse.

