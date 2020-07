É oficial. Graciano Dias já é pai! A notícia foi dada pelo próprio ator através de uma publicação na sua conta de Instagram, na qual partilhou a primeira fotografia do bebé, o pequeno Gabriel.

"Dia 30 de junho de 2020 às 20h01 nasceste tu Gabriel.O dia mais feliz das nossas vidas vai alongar-se para toda a eternidade. Já és mãe meu amor. O nosso Gabriel é tão lindo. Estou tão feliz por ver a nossa família a crescer. Amo-vos", afirmou na legenda da publicação.

Importa notar que o bebé é fruto do relacionamento do ator com Deolinda Codinha.

