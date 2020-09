O ator de 'The Walking Dead', Michael Rooker, contou, na passada sexta-feira, no Facebook, que esteve infetado com o novo coronavírus. "Se ainda não descobriram porque é que tenho estado isolado na minha autocaravana, deixem-me ajudar-vos e dizer que estive a lutar contra a Covid-19", começou por destacar na rede social, confessando que teve "uma batalha e tanto" contra o vírus.

"No meio desta batalha, cheguei à conclusão de que não há muita coisa que se possa fazer para combater a Covid-19 assim que ela entra no nosso corpo. Esta é a minha opinião pessoal, definitivamente não é a conclusão de nenhum estudo científico", desabafou.

De seguida, o ator contou que nesta fase decidiu "não tomar nenhuma medicamento extra, vitaminas ou suplementos". "Senti que, se o meu sistema imunológico não estivesse preparado para esta batalha, carregar todas essas coisas extra só me prejudicaria, pois os rins e o fígado ficariam gravemente sobrecarregados", explicou.

Mas não ficou por aqui e escreveu: "No processo da luta contra a Covid-19, pude sentir e ver os resultados destas batalhas diárias, como me sentia e me via no dia seguinte. Estava a sentir-me como lixo ou, em alguns casos, semi-humano".

De seguida, revelou que já recuperou da doença, mostrando uma imagem que indica o resultado negativo do teste que fez no dia 4 de setembro. "O meu corpo venceu a guerra", afirmou.

