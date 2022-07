Joseph Quinn tem uma história inesquecível para contar aos netos.

O ator, estrela da série de sucesso 'Stranger Things', foi detido no aeroporto para uma inspeção do departamento de imigração e, por esse motivo, esteve quase a falhar a presença no programa 'The Tonight Show', onde contou depois toda a história.

"Fui levado para... acho que lhe posso chamar uma masmorra. Foi-me pedido que esperasse 20 minutos e depois fui chamado para uma secretária onde me perguntaram 'o que está a fazer aqui nos Estados Unidos, senhor?'. Eu disse 'bem, na verdade estou aqui para conhecer Jimmy Fallon'".

O agente não acreditou no ator e foi um outro que, reconhecendo-o da série da Netflix, ditou que o mesmo fosse libertado. "Um dos seus colegas olhou para mim, olhou para ele e disse: ‘Deixa o Eddie em paz! É o Eddie de Stranger Things'", contou.

Eddie Munson é o nome do personagem que Joseph Quinn interpreta na série e que lhe valeu, assim, a libertação.

Quinn contou ainda, na mesma entrevista, que o agente que o libertou o questionou se marcaria presença na temporada seguinte da série. "Não sei", respondeu o ator, que recebeu depois o passaporte das mãos do agente.

Siga o link

Leia Também: Pierce Brosnan surge completamente irreconhecível