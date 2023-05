Dos nomes que fazem parte do 'reboot' de 'Morangos com Açúcar' houve um que acabou por se destacar logo aquando da revelação do elenco: o de António van Zeller.

Em causa está o apelido, que o jovem, de apenas 23 anos, partilha com uma cara bem conhecida do público - e que tem, curiosamente, a mesma profissão.

Trata-se de Júlia Palha, a artista da SIC que também no Instagram exibe orgulhosamente o apelido van Zeller.

Numa conversa com os jornalistas, que aconteceu numa visita às gravações de 'Morangos', António esclareceu qual a ligação que tem com Júlia.

"O meu avô e o avô dela são primos afastados", fez notar, sublinhando que, ainda assim, não mantém qualquer relação com a artista, de 24 anos.

"Gostava de conhecê-la. Já estive com ela uma ou duas vezes, mas muito de passagem", acrescentou por fim.