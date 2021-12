Lucas Bravo considera que a fama é a "pior coisa" que pode acontecer a alguém. O ator, de 33 anos, que interpreta a personagem de Gabriel na série da Netflix 'Emily em Paris', revelou ainda como lida com o título de 'galã'.

"Trabalhei por isto durante 10 anos... a sentir que ia na direção certa. Depois passei a ser um galã do dia para a noite", comentou.

"Acho que ser famoso é a pior coisa que te pode acontecer. É apenas fumo. Não significa nada", argumentou.

Lucas considera ainda que o facto de ter boa aparência lhe limitou as oportunidades. "Podes ser esteticamente bonito, inteligente ou ter profundidade. Só conseguia papéis como o treinador idiota no ginásio. É difícil quebrar essa imagem. Não me estou a queixar, claro, mas é a realidade", explicou.

Leia Também: Lily Collins destaca fim das gravações da 2.º temporada de Emily in Paris